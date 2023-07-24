В Тверской области нашли пропавшую мать-подростка с ребенком

В городе Торжке Тверской области пропавшую 16-летнюю мать и ее ребенка нашли живыми, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В районе реки Лена в Иркутской области пропала семейная пара с внуком

Поиски продолжались более суток. Девушка ушла из учреждения «Мой семейный центр» и пропала. Ее нашли с сыном в Твери.

По предварительной информации полиции, противоправных действий в отношении их не совершалось.

Следователь намерен опросить мать, чтобы выяснить все обстоятельства ее исчезновения.

Ранее по факту пропажи было заведено уголовное дело. Помощь в поиске матери и сына оказывали волонтеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РебенокМатьТверская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры