В Тверской области нашли пропавшую мать-подростка с ребенком
В городе Торжке Тверской области пропавшую 16-летнюю мать и ее ребенка нашли живыми, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Поиски продолжались более суток. Девушка ушла из учреждения «Мой семейный центр» и пропала. Ее нашли с сыном в Твери.
По предварительной информации полиции, противоправных действий в отношении их не совершалось.
Следователь намерен опросить мать, чтобы выяснить все обстоятельства ее исчезновения.
Ранее по факту пропажи было заведено уголовное дело. Помощь в поиске матери и сына оказывали волонтеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: за каждый продвинутый километр ВСУ теряют половину подразделения
- В Сирии американский беспилотник опасно сблизился с самолетами РФ
- Электросамокат сбил беременную женщину в Сочи
- В Тверской области нашли пропавшую мать-подростка с ребенком
- В США предрекли начало распада НАТО из-за Украины
- Бастрыкин контролирует дело о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»
- В Греции призвали попросить у России помощи в тушении пожаров
- При обстреле ВСУ пострадал житель Брянской области
- Генерал Мордвичев: запала у ВСУ хватит до конца лета
- Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru