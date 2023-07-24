В Тверской области нашли пропавшую мать-подростка с ребенком

Поиски продолжались более суток. Девушка ушла из учреждения «Мой семейный центр» и пропала. Ее нашли с сыном в Твери.

По предварительной информации полиции, противоправных действий в отношении их не совершалось.

Следователь намерен опросить мать, чтобы выяснить все обстоятельства ее исчезновения.

Ранее по факту пропажи было заведено уголовное дело. Помощь в поиске матери и сына оказывали волонтеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

