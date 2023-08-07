Сбивший ребенка в Москве водитель был пьян

Сбивший насмерть ребенка в Москве водитель в момент ДТП быль не трезв, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека

По его словам, у задержанного владельца Skoda Yeti имеются явные признаки алкогольного опьянения. Происшествие случилось на Кронштадтском бульваре.

По данному факту расследуется уголовное дело.

Несовершеннолетний переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. В этот момент на него наехал автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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