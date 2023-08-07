Сбивший ребенка в Москве водитель был пьян
7 августа 202304:26
Сбивший насмерть ребенка в Москве водитель в момент ДТП быль не трезв, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По его словам, у задержанного владельца Skoda Yeti имеются явные признаки алкогольного опьянения. Происшествие случилось на Кронштадтском бульваре.
По данному факту расследуется уголовное дело.
Несовершеннолетний переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. В этот момент на него наехал автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru