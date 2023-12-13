Жительница Забайкалья пожаловалась на отсутствие тепла в квартире
Жительница забайкальского города Борзя по имени Татьяна заявила, что в то время, как на улице морозы достигают минус 43 градусов, в её квартире уже десять дней нет тепла, сообщает Газета.Ru.
По словам женщины, в доме на улице Чайковского, в котором она проживает, отопления нет с 4 декабря. Максимум, который был зафиксирован в её квартире - плюс 19 градусов, однако добиться такого результата удалось только с помощью обогревателя.
«Десять дней нет нормального отопления... Обращались в местные группы, в ЕДДС... Такая проблема второй год, то есть отопительный сезон 2022 года тоже был проблемный... Было плюс 17 градусов с обогревателем, обмерзали окна», — рассказала Татьяна.
В региональном главке МЧС заявили, что аномальные морозы нарушили работу в системе ТЭК и ЖКХ в нескольких районах, однако «нештатные ситуации уже устранены». В управлении Следственного комитета по Забайкалью указали, что была организована доследственная проверка по статье «халатность».
Ранее Минстрой РФ не поддержал предложение о запуске отопления по голосованию жильцов дома на портале «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru