Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах в 380 градусов
Жители Казахстана получили ошибочную СМС-рассылку о морозах в минус 380 градусов, передает РИА Новости.
Местные жители стали массово распространять скрины в соцсетях. Позже операторы подтвердили, что произошла ошибка. В рассылке значок градуса случайно был заменен на ноль.
В Москве ожидаются аномальные морозы с воскресенья по понедельник (10-11 декабря), предупредили в МЧС России, сообщает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что погода в это время будет ниже нормы на 10 градусов. Москвичей призывают не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.
Выходные в столице еще будут аномально морозными, холода начнут отступать уже в понедельник, а во вторник потеплеет до 8 градусов ниже нуля, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru