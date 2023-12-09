Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах в 380 градусов

В Москве ожидаются аномальные морозы с воскресенья по понедельник (10-11 декабря), предупредили в МЧС России, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что погода в это время будет ниже нормы на 10 градусов. Москвичей призывают не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.

Выходные в столице еще будут аномально морозными, холода начнут отступать уже в понедельник, а во вторник потеплеет до 8 градусов ниже нуля, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».

