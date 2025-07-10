Три принципа: Доктор Продеус рассказал, как похудел на 27 килограммов

Андрей Продеус в пресс-центре НСН дал несколько советов, как похудеть без вреда для организма. Например, он призвал не использовать жесткие диеты, а также пить воду.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус поделился в пресс-центре НСН, как ему удалось похудеть на 27 килограммов.

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«Я сам похудел на 27 килограммов. Когда я стал весить меньше 90 килограммов, это стало выглядеть неправильно, потому что мужчина моего роста и телосложения должен весить побольше. Есть три принципа питания. Для того, чтобы худеть, надо есть, но правильно. Вода важнее, чем еда. Если человек не будет пить достаточное количество жидкости, то ничего хорошего не будет. Кушать надо четыре-пять раз в день, но объем порций должен быть 200-250 миллилитров. Я не люблю слово «диеты». Я считаю, что за исключением алкоголя и подобного, вредных продуктов не существует. Существуют вредные дозы», - сказал собеседник НСН.

Он отметил, что многие жидкости по количеству калорий являются полноценной едой.

«Кружечка латте - это уже еда, ведь в ней содержится порядка 250 килокалорий. В соке же большое количества сахара - в одном стакане четыре кусочка. Не загружайте организм, но свои 800-1200 килокалорий в сутки съешьте. Они нужны вашему организму, нужны микроэлементы, жиры, углеводы. Нельзя делать так, чтобы они не поступали в организм. Важно, чтобы организм не голодал», - добавил профессор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в пресс-центре НСН, что порядка четверти взрослых россиян страдают ожирением.

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