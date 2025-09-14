Четыре человека погибли в ДТП в Калужской области

Четыре человека погибли в ДТП на автодороге «Золотое кольцо» в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

По информации прокуратуры, около 14 часов в Перемышльском районе столкнулись Renault Duster, Tank 300 и грузовой Sitrak.

В результате столкновения погибли оба водителя легковушек и два пассажира Renault.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в Нижегородской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТПКалужская ОбластьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры