Четыре человека погибли в ДТП в Калужской области

По информации прокуратуры, около 14 часов в Перемышльском районе столкнулись Renault Duster, Tank 300 и грузовой Sitrak.

В результате столкновения погибли оба водителя легковушек и два пассажира Renault.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в Нижегородской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

