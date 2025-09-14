Подозреваемый в убийстве Кирка не признал вину и отказался сотрудничать со следствием

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, не признаёт свою вину и отказывается сотрудничать со следствием. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в эфире ABC News.

По словам Кокса, Робинсон не сделал признаний властям, однако его близкие активно помогают в расследовании.

22-летний Тайлер Робинсон находится под стражей после задержания по наводке родственника. Как отметил губернатор, обвинения подозреваемому будут предъявлены 16 сентября.

Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом во время выступления перед студентами Университета долины Юта. Похороны активиста состоятся 21 сентября в Аризоне, на них ожидается присутствие президента США Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».