Жительница Ростова-на-Дону напала с топором на девушку в училище

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали 19-летнюю девушку, которая ранила топором местную жительницу в здании местного училища, сообщает СУСК России по региону.

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Инцидент произошел 12 октября в учебном кабинете. Подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку «на почве личных неприязненных отношений».

Пострадавшая госпитализирована. Злоумышленница задержана. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник с топором напал на несколько припаркованных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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