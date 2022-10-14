Жительница Ростова-на-Дону напала с топором на девушку в училище

Инцидент произошел 12 октября в учебном кабинете. Подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку «на почве личных неприязненных отношений».

Пострадавшая госпитализирована. Злоумышленница задержана. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник с топором напал на несколько припаркованных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

