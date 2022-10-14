Жительница Ростова-на-Дону напала с топором на девушку в училище
В Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали 19-летнюю девушку, которая ранила топором местную жительницу в здании местного училища, сообщает СУСК России по региону.
Инцидент произошел 12 октября в учебном кабинете. Подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку «на почве личных неприязненных отношений».
Пострадавшая госпитализирована. Злоумышленница задержана. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник с топором напал на несколько припаркованных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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