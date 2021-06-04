Мужчина в Петербурге разбил чужие машины топором
В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник с топором напал на несколько припаркованных автомобилей. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На кадрах видно, как мужчина в темной одежде и с рюкзаком подходит к машинам и бьет их топором по капотам. Инцидент произошел в центре города, на Литейном проспекте. Приехавшая на место полиция задержала нападавшего.
О мотивах его поступка ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, обокравшего писателя Александра Пелевина после его победы на литературной премии «Национальный бестселлер».
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