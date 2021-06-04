Мужчина в Петербурге разбил чужие машины топором

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде и с рюкзаком подходит к машинам и бьет их топором по капотам. Инцидент произошел в центре города, на Литейном проспекте. Приехавшая на место полиция задержала нападавшего.

О мотивах его поступка ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, обокравшего писателя Александра Пелевина после его победы на литературной премии «Национальный бестселлер».

