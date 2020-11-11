СМИ: Ревнивый муж зарубил жену топором в Ленинградской области

Вооруженный топором мужчина убил женщину в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщил РИА ФАН источник в правоохранительных органах.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошёл в салоне красоты, где работала погибшая. Убийца задержан - им оказался супруг жертвы, уроженец Белоруссии Сергей Шпак.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт инцидента. Стражи порядка сообщили, что мужчина сначала выстрелил в девушку-кассира из травматического пистолета, а затем нанёс телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: Сергей Сулима
ТЕГИ:ЖенщиныМужчиныЛенинградская ОбластьУбийство
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