Жительница Подмосковья стала мамой в 14-й раз

Женщина родила девочку весом 3 килограмма и 930 граммов и ростом 55 сантиметров. Ребенок здоров.

Мать и дочь выписали из больницы. Они чувствуют себя хорошо, отметили в пресс-службе ведомства.

Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми. Также ведомство озвучило инициативу наделить регионы правом расширять категории многодетных семей, передает «Радиоточка НСН».

