Жительница Подмосковья стала мамой в 14-й раз

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра помогли 44-летней жительнице Московской области стать мамой в 14-й раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Банковское лобби»: Демограф разнес идею переводить маткапитал на вклады

Женщина родила девочку весом 3 килограмма и 930 граммов и ростом 55 сантиметров. Ребенок здоров.

Мать и дочь выписали из больницы. Они чувствуют себя хорошо, отметили в пресс-службе ведомства.

Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми. Также ведомство озвучило инициативу наделить регионы правом расширять категории многодетных семей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: VK / Наро-Фоминский перинатальный центр
ТЕГИ:Многодетные СемьиРодыПодмосковье

Горячие новости

Все новости

партнеры