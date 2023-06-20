Жительница Подмосковья стала мамой в 14-й раз
Врачи Наро-Фоминского перинатального центра помогли 44-летней жительнице Московской области стать мамой в 14-й раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Женщина родила девочку весом 3 килограмма и 930 граммов и ростом 55 сантиметров. Ребенок здоров.
Мать и дочь выписали из больницы. Они чувствуют себя хорошо, отметили в пресс-службе ведомства.
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми. Также ведомство озвучило инициативу наделить регионы правом расширять категории многодетных семей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru