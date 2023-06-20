«Банковское лобби»: Демограф разнес идею переводить маткапитал на вклады

Предложение депутата Яны Лантратовой о переводе средств материнского капитала на вклад в банке идет вразрез с концепцией идеи господдержки. Об этом в разговоре с НСН заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Ранее Лантратова предложила разрешить россиянам класть средства маткапитала на вклад в банке. По ее словам, 20,7% маткапитала сегодня остаются неиспользуемыми, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на его индексацию: в прошлом году на эти цели было выделено 96,2 миллиарда рублей.