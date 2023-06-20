«Банковское лобби»: Демограф разнес идею переводить маткапитал на вклады
Юрий Крупнов в беседе с НСН напомнил, что смысл материнского капитала в его немонетизируемой помощи семье.
Предложение депутата Яны Лантратовой о переводе средств материнского капитала на вклад в банке идет вразрез с концепцией идеи господдержки. Об этом в разговоре с НСН заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Ранее Лантратова предложила разрешить россиянам класть средства маткапитала на вклад в банке. По ее словам, 20,7% маткапитала сегодня остаются неиспользуемыми, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на его индексацию: в прошлом году на эти цели было выделено 96,2 миллиарда рублей.
«Кроме идеи поддержать наши несчастные банки я в этом предложении мало что вижу, поскольку обессмысливается самая идея маткапитала под конкретные задачи. Можно расширять их спектр, но нужно идти в этом направлении. Очень важно понимать, что материнский капитал – не капитал в финансовом смысле, который при этом используется как универсальный капитал, что происходит со вкладами в банке. Здесь не надо воспринимать слово «капитал» буквально и дальше читать «Капитал» Карла Маркса и фантазировать на эти темы. Это предложение нас никуда не продвинет. Главное: оно потеряет пользовательский смысл этого материнского маткапитала», - сказал Крупнов.
По его мнению, предложение Лантратовой лоббирует интересы банков.
«Если просто давать деньги и сдавать их банкам и прочее, то вместо того чтобы просто лежать в бюджете государства, они будут лежать в конкретном банке в интересах финансовой организации. По большому счету, идет лоббирование банковских интересов. Надо серьезно заняться переводом наших депутатов из-под власти финансового капитала в реальность жизни всей страны, и, мне кажется, Яна Лантратова – прекрасный пример того, что это надо делать срочно, и, боюсь, с абсолютным большинством депутатов», - подытожил собеседник.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что в России нестабильная банковская система, которая не сможет возместить деньги в случае закрытия финорганизации.
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