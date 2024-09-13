Жительница Озерска отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте

Отдохнуть не удалось из-за ошибок в загранпаспортах ее самой и ее сына. Неверно было написано отчество, а также был указан неправильный код из букв и цифр.

По данным суда, ответчиками по иску выступали МВД, Минфин и управление МВД по городу, которое и выдало бракованные документы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов в пресс-службе НСН заявил, что ошибки в документах могут привести к тому, что у человека на пограничном контроле отберут загранпаспорт и не выпустят за границу.

