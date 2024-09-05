МВД сообщило о двукратном росте оформленных загранпаспортов с биометрией

Россияне оформили в два раза больше заграничных паспортов с биометрией за январь-июль по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такую статистику обнародовал министерство внутренних дел.

Речь идёт об удостоверениях личности со сроком действия 10 лет. Всего за семь месяцев их оформлено почти 2 миллиона 147 тысяч штук. Количество оформленных загранпаспортов с пятилетним сроком сократилось почти на 20% - до 1 миллиона, 937,6 тысяч.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в МВД связывают рост с возобновлением выдачи загранпаспортов нового поколения после того, как их оформление прерывалось в период с февраля по май 2023 года.

Совокупное количество оформленных загранпаспортов в текущем году выросло на 16,3% - до 4 миллионов, 100 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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