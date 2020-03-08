Жительница Омской области получает страховую пенсию в 52 тысячи рублей
В Омской области пенсионерка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич.
Отмечается, что 70-летняя пенсионерка смогла собрать столь высокую сумму на страховых взносах. Женщина получает свою пенсию на общих основаниях, уточняет RT.
«Эта пенсия, по убеждению представителей ведомства, должна сломать стереотипы скептически настроенных относительно своего пенсионного будущего жителей региона», — пишет портал Superomsk.
По данным ПФР по региону, средний размер пенсионных выплат в Омской области составляет 13 813 рублей.
Рaнее сообщaлось, что министерство трудa собирaется повысить пенсии у некоторых кaтегорий грaждaн. Индексaция будет проведенa с 1 aпреля, писaл сaйт ФедералПресс.
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