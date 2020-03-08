Жительница Омской области получает страховую пенсию в 52 тысячи рублей

В Омской области пенсионерка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич.

Отмечается, что 70-летняя пенсионерка смогла собрать столь высокую сумму на страховых взносах. Женщина получает свою пенсию на общих основаниях, уточняет RT.

Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии

«Эта пенсия, по убеждению представителей ведомства, должна сломать стереотипы скептически настроенных относительно своего пенсионного будущего жителей региона», — пишет портал Superomsk.

По данным ПФР по региону, средний размер пенсионных выплат в Омской области составляет 13 813 рублей.

Рaнее сообщaлось, что министерство трудa собирaется повысить пенсии у некоторых кaтегорий грaждaн. Индексaция будет проведенa с 1 aпреля, писaл сaйт ФедералПресс.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ПенсияОмская ОбластьПредпенсионныйПенсионный фонд России