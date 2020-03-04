Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
Минтруд России намерен уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предполагается, что первая рассылка будет сделана уже в 2021 году.
В ведомстве полагают, что это позволит людям задолго до наступления пенсионного возраста оценивать свои накопления и предпринимать какие-то действия для их увеличения, передает RT.
Минтруд собирается делать подобную рассылку раз в три года. Делать это будут автоматически через портал госуслуг, сообщает Ura.ru.
В ведомстве добавили, что к 45 годам у большинства россиян уже накоплен определённый капитал, он позволяет оценить размер будущей пенсии, сообщает РИА ФАН.
20 февраля разобраться в деталях и не делать обобщений просил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистов. Поводом к таким рекомендациям стали вопросы о чудовищно низких зарплатах и пенсиях. Представителю Кремля рассказали о пенсионерке из Челябинска Елене Карпеня, которая в январе получила прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, после чего отослала эту сумму на имя главы государства, указав, что ее стаж учителя составляет 33 года.
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