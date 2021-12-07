Жительница Москвы объяснила задержание сына за подготовку теракта в школе
Молодого человека, который написал в соцсети о намерении устроить теракт в школе Москвы, подставили. Об этом сообщила его мать в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам женщины, ситуация с задержанием ее сына является «несправедливостью». Также его мать отметила, что мальчика могли подставить.
Сотрудники московской полиции задержали вооруженного 18-летнего молодого человека 7 декабря. Потенциального террориста выявил департамент образования во время проверки соцсети «ВКонтакте». Молодой человек был задержан «прямо у входа в школу». При обыске у него был обнаружен пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.
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