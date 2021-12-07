Жительница Москвы объяснила задержание сына за подготовку теракта в школе

Молодого человека, который написал в соцсети о намерении устроить теракт в школе Москвы, подставили. Об этом сообщила его мать в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам женщины, ситуация с задержанием ее сына является «несправедливостью». Также его мать отметила, что мальчика могли подставить.