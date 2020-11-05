В Тюменской области 13-летний подросток застрелил сверстника

Прокуратура Тюменской области проводит проверку по факту гибели 12-летнего мальчика на охоте, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла близ деревни Вармахли Тобольского района 5 ноября. По предварительным данным, 13-летний подросток в лесу на охоте застрелил 12-летнего мальчика, который от полученных ран скончался, отмечает Свободная пресса.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольской межрайонной прокуратуре проверить соблюдение законодательства об оружии, а также исполнение своих обязанностей родителями подростков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодросткиОхотаПрокурорТюмень
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