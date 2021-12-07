В Москве задержали молодого человека, планировавшего теракт в школе
Сотрудники московской полиции задержали вооруженного 18-летнего молодого человека, который планировал устроить теракт в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что своими планами подросток делился в социальных сетях. По имеющимся данным, потенциального террориста выявил департамент образования во время проверки соцсети «ВКонтакте», при этом подозреваемый указал точную дату планируемого нападения.
По данным агентства, молодой человек был задержан «прямо у входа в школу». При обыске у него был обнаружен пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Началась доследственная проверка.
При этом ранее в Ярославской области задержали подростка 16 лет. У него была обнаружена взрывчатка, по данным правоохранителей, он призывал к насильственным действиям против властей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Песков: Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату»
- В бундестаге отвергли использование «Северного потока — 2» для давления на Россию
- Госкомиссия разрешила полет японских космических туристов на российском «Союзе»
- Глава ЦРУ: Россия может быть готова к риску по Украине
- Прибывающие в Мекку паломники должны будут пройти карантин
- СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области
- СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому порту Латакия
- В Татарстане на снимавшую на видео избиение ребенка мать завели уголовное дело
- СМИ сообщили о просьбе Украины предоставить предназначавшееся Афганистану американское вооружение
- В Японии раскритиковали идею о налоговом режиме на Курилах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru