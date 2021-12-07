В Москве задержали молодого человека, планировавшего теракт в школе

Сотрудники московской полиции задержали вооруженного 18-летнего молодого человека, который планировал устроить теракт в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что своими планами подросток делился в социальных сетях. По имеющимся данным, потенциального террориста выявил департамент образования во время проверки соцсети «ВКонтакте», при этом подозреваемый указал точную дату планируемого нападения.

По данным агентства, молодой человек был задержан «прямо у входа в школу». При обыске у него был обнаружен пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Началась доследственная проверка.

При этом ранее в Ярославской области задержали подростка 16 лет. У него была обнаружена взрывчатка, по данным правоохранителей, он призывал к насильственным действиям против властей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ШколаМоскваТеракт
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