Жительница Кемеровской области завела в затопленном подвале карпов

В беседе с изданием женщина по имени Любовь рассказала, что таким образом решила привлечь больше внимания к проблеме массового подтопления домов в населённом пункте.

По её словам, аналогичные проблемы есть ещё у полутора тысяч домовладений в городе, при этом «есть дома с обрушениями», однако прогресса в решении вопроса со стороны администрации нет.

«Власти в курсе, но кроме прокопанных ливнёвок и контракта на геологические изыскания с фирмой из Новосибирска сказать нечего», — сказала Любовь.

Женщина добавила, что карпов она решила разыграть к новогоднему столу среди подписчиков созданной ею в соцсетях группы.

Ранее жители ЖК «Перовский» под Оренбургом решили самостоятельно построить дамбу, так как уровень воды в реке Урал поднялся до опасных отметок и стал угрожать безопасности жилищ и соцобъектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».