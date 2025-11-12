Жительница Кемеровской области завела в затопленном подвале карпов
Жительница города Белово в Кемеровской области стала выращивать в затопленном подвале своего дома карпов. Об этом сообщает «Газета.ру».
В беседе с изданием женщина по имени Любовь рассказала, что таким образом решила привлечь больше внимания к проблеме массового подтопления домов в населённом пункте.
По её словам, аналогичные проблемы есть ещё у полутора тысяч домовладений в городе, при этом «есть дома с обрушениями», однако прогресса в решении вопроса со стороны администрации нет.
«Власти в курсе, но кроме прокопанных ливнёвок и контракта на геологические изыскания с фирмой из Новосибирска сказать нечего», — сказала Любовь.
Женщина добавила, что карпов она решила разыграть к новогоднему столу среди подписчиков созданной ею в соцсетях группы.
Ранее жители ЖК «Перовский» под Оренбургом решили самостоятельно построить дамбу, так как уровень воды в реке Урал поднялся до опасных отметок и стал угрожать безопасности жилищ и соцобъектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
