Жительница Канска приняла извинения губернатора
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил с извинениями жительнице Канска, с которой у него вышел излишне эмоциональный разговор. Об этом РИА Новости рассказала сама женщина, которая задала чиновнику резкий вопрос.
«Принес извинения, сказал, что дорога будет восстановлена. Уже сегодня там работают, оснований ему не верить нет», — сказала Наталья. Добавила, что инцидент исчерпан.
Ранее в соцсетях были распространено видео со встречи Усса с жителями, которые пострадали от паводка. Губернатора спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. На это Усс недовольно ответил, что женщина «качает права».
В воскресенье Канск затопило после ливневых дождей. Уровень реки Кан поднялся почти на 4,5 м. В зоне бедствия оказались около 80 придомовых участков и более ста дач. Работают спасатели и спецтехника.
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