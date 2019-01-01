Жительница Канска приняла извинения губернатора

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил с извинениями жительнице Канска, с которой у него вышел излишне эмоциональный разговор. Об этом РИА Новости рассказала сама женщина, которая задала чиновнику резкий вопрос.

«Принес извинения, сказал, что дорога будет восстановлена. Уже сегодня там работают, оснований ему не верить нет», — сказала Наталья. Добавила, что инцидент исчерпан.