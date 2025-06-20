В современном мире женщины зачастую не могут обойтись без детских смесей при вскармливании ребенка, это не несет в себе никаких угроз, заявила НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на полях ПМЭФ-2025 заявила, что практика навязывания фармакологическими компаниями своей продукции по-прежнему практикуется в родильных домах. По ее словам, представители производителей под видом помощи приносят в родильные дома образцы своей продукции, после чего матери продолжают кормить детей этими смесями, что сильно отражается на их семейном бюджете. Депутат добавила, что смеси менее полезны, чем грудное вскармливание и могут провоцировать у детей ожирение и диабет. Ерофеева удивилась таким заявлениям депутата.