Гинекологи не поддержали «наезд» Буцкой на детские смеси в родильных домах
Смеси полезнее для ребенка, чем натуральное коровье молоко, а младенческого ожирения вообще не существует, заявила НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
В современном мире женщины зачастую не могут обойтись без детских смесей при вскармливании ребенка, это не несет в себе никаких угроз, заявила НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на полях ПМЭФ-2025 заявила, что практика навязывания фармакологическими компаниями своей продукции по-прежнему практикуется в родильных домах. По ее словам, представители производителей под видом помощи приносят в родильные дома образцы своей продукции, после чего матери продолжают кормить детей этими смесями, что сильно отражается на их семейном бюджете. Депутат добавила, что смеси менее полезны, чем грудное вскармливание и могут провоцировать у детей ожирение и диабет. Ерофеева удивилась таким заявлениям депутата.
«Дело в том, что женщина, у которой достаточное количество молока, нет воспалительных процессов, конечно, будет кормить ребенка грудью. Но некоторые женщины не могут физически кормить грудью, у них нет молока. Что им делать тогда? Современная женщина находится в довольно сложных условиях, иногда нужно быстро выйти на работу, где нет комнат для кормления. Есть творческие профессии, спортсмены…Конечно, женщина может в таком случае только уйти с работы и кормить ребенка каждые три часа, но кто будет кормить ее и ее семью? Поэтому я против таких радикальных мер под предлогом того, что только фармкомпаниям это надо. Они ничего не создают, если нет потребности, они исходят из потребности женщин. Они несут добро. Кормящей женщине ничего нельзя навязать, она все делает для того, чтобы ребенок был здоров», - объяснила она.
Гинеколог объяснила, что смеси полезнее для ребенка, чем натуральное коровье молоко, а младенческого ожирения не существует.
«Иногда другого способа вырастить ребенка нет, мы не можем коровьим молоком кормить новорожденного. Смесь адаптирована и схожа по химической структуре с грудным молоком. Если мы ребенка переводим на обычные молочные продукты, мы точно здорового ребенка не вырастим. Это будут тяжелые заболевания печени, пищеварительной системы, аллергические реакции и так далее. Малыш не воспринимает коровье молоко, какая альтернатива у нас? Если уже подрастающего ребенка кормить бутербродами, конечно, будет ожирение. Но как это связано со смесями? Младенческого ожирения не бывает. Крупные дети могут быть, но нельзя все под одним углом зрения рассматривать», - подытожила врач.
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