Жительница ХМАО выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей
Жительница поселка Снежный Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выставила на продажу кота за миллиард рублей, пишет URA.RU.
«Кот-романтик. Порода: шотландская», — написано в объявлении на одном из популярных сайтов.
У кота дымчато-серый окрас. О причинах продажи женщина не рассказала.
В 2021 году продать своего кота за миллиард рублей пытался житель Сургута. В объявлении мужчина указал, что хвостатый ведет себя плохо, но постоянно требует ласки. По словам хозяина, ему предлагали за питомца 10 миллионов рублей, но он отказался.
Ранее пожарные в Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы достать оттуда кота, сообщает «Радиоточка НСН».
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