Жительница ХМАО выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей

«Кот-романтик. Порода: шотландская», — написано в объявлении на одном из популярных сайтов.

У кота дымчато-серый окрас. О причинах продажи женщина не рассказала.

В 2021 году продать своего кота за миллиард рублей пытался житель Сургута. В объявлении мужчина указал, что хвостатый ведет себя плохо, но постоянно требует ласки. По словам хозяина, ему предлагали за питомца 10 миллионов рублей, но он отказался.

Ранее пожарные в Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы достать оттуда кота, сообщает «Радиоточка НСН».

