Сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в Москве
21 февраля 202011:23
Сотрудники МЧС во время пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве спасли пять человек и кота. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.
Пожарный, который обнаружил в задымленной квартире животное, рассказал, что питомец был уже практически без сознания. По словам спасателя, он заметил едва заметное движение в углу комнаты, подполз туда и увидел кота. Любимого питомца одного из погорельцев тут же вытащили на улицу и на свежем воздухе стали откачивать.
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ФОТО: МЧС РФ
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