Сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в Москве

Сотрудники МЧС во время пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве спасли пять человек и кота. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Пожарный, который обнаружил в задымленной квартире животное, рассказал, что питомец был уже практически без сознания. По словам спасателя, он заметил едва заметное движение в углу комнаты, подполз туда и увидел кота. Любимого питомца одного из погорельцев тут же вытащили на улицу и на свежем воздухе стали откачивать.

