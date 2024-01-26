Жительница Челябинска родила сына весом 5,2 килограмма

Как рассказала женщина, ее беременность проходила непросто: пояивлись отеки и повысилось давление. Анастасия поступила в больницу на 39-й неделе, врачи стабилизировали ее состояние и сделали кесарево сечение. Появившегося на свет малыша назвали Матвеем.

«Матюша родился 22 января в 13:17. После операции чувствую себя хорошо. Сын со мной в палате. К нам очень внимательно относятся, все объясняют, отвечают на вопросы», — рассказала молодая мама.

В клинике отметили, что Анастасия и ее сын чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

