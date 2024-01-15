СМИ: Экс-участница «Фабрики звёзд» родила в московском кафе

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл 3 января в кофейне на юге Москвы. По его словам, сначала посетители и персонал услышали детский плач из женского туалета, а затем из него вышла растрёпанная женщина с закутанным в одежду малышом.

В кафе незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Медики хотели забрать новорождённого, однако 36-летняя мама отказывалась отдавать ребёнка. В итоге Рыженкову и её малыша всё же увезли в больницу.

«Из кафе женщину вместе с младенцем доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Оттуда Арину направили на беседу с психотерапевтом», — добавил источник.

Ранее в «Уральских авиалиниях» рассказали, что на борту самолёта, летевшего из Жуковского в Душанбе, женщина родила девочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

