Киселев: Не понимаю, что задело Армению в выпуске передачи «Вести недели»

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», - сказал он в беседе с NEWS.

Как ранее пояснила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, Капыркина вызвали в МИД Армении из-за заявлений в выпуске программы, который был в эфире 12 января 2025 года.

По мнению властей республики, в выпуске были озвучены «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении», напоминает «Радиоточка НСН».

