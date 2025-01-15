Киселев: Не понимаю, что задело Армению в выпуске передачи «Вести недели»

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что не предполагает, какое высказывание посла России в Армении Сергея Копыркина в выпуске программы «Вести недели» привело к тому, что его вызвали в МИД республики.

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«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», - сказал он в беседе с NEWS.

Как ранее пояснила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, Капыркина вызвали в МИД Армении из-за заявлений в выпуске программы, который был в эфире 12 января 2025 года.

По мнению властей республики, в выпуске были озвучены «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПосолДмитрий КиселевТелевидениеАрмения

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