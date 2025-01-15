Потери ВСУ в Курской области превысили 52 120 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 52 120 военнослужащих.

Также российские войска подбили 305 танков, 229 БМП и 170 БТР, 1566 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 93 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 инженерных машин разграждения и 1480 автомобилей.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что после вторжения ВСУ в регионе пропали почти 1,2 тысячи жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».