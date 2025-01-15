Путин поздравил композитора Дунаевского с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, композитора Мксима Дунаевского с 80-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Глава государства отметил, что композитор посвятил свой талант служению искусству и добился впечатляющего успеха, а созданные им музыкальные произведения «стали подлинным украшением отечественной эстрады, театра и кинематографа».

«Особо отмечу Вашу востребованную наставническую, общественную, благотворительную деятельность, искреннее участие в судьбе одарённой молодёжи», - подчеркнул Путин.

Российский лидер пожелал композитору крепкого здоровья и вдохновения, а также реализации планов.

Ранее Путин направил поздравление народной артистке РСФСР Галине Польских, которая отметила 85-летний юбилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/maksimdunaevski
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