СМИ: В рязанской школе произошла стрельба

Стрельба произошла в школе №47 в Московском районе Рязани., сообщает Telegram-канал Mash.

Два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде

По данным СМИ, подросток выстрелил из травматического пистолета в голову ученика.

Пострадавшего мальчика госпитализировали, пишет издание.

Upd: В местном министерстве образования рассказали, что пистолет был игрушечный, пластмассовый — факт травмы ученика зафиксирован, угрозы жизни и здоровью нет. В школе организована служебная проверка.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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