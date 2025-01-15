СМИ: Волонтер погиб после очистки пляжей Анапы от мазута

Сообщается, что страдавший астмой 17-летний студент Анапского индустриального техникума в день смерти помогал в очистке берега. Повлияли ли нефтепродукты на смерть молодого человека, установят судмедэксперты.

О гибели юноши сообщается и в аккаунте техникума в соцсети «ВКонтакте». Представители учебного заведения отметили, что не отправляли Комина на очистку пляжей, поскольку группы составляются лишь из совершеннолетних преподавателей и студентов.

Тем временем студенты отметили, что многие по собственной инициативе присоединялись к уборке пляжей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что откачка мазута с танкера «Волганефть-239» в Черном море начнется после его закрепления.

