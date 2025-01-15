Суд арестовал на два месяца племянника Шакро Молодого

Столичный суд на два месяца заключил под стражу 22-летнего Виталия Калашова, приходящегося племянником Захарию Калашову, известному как вор в законе Шакро Молодой. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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Известно, что Калашов частично признал вину. Следствие полагает, что фигурант зашел на улице Неглинная в магазин ночью 30 декабря 2024 года. У него возник конфликт с двумя покупателями, в ходе которого Калашов нанес несколько ударов раскладным ножом одному из них. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а сам нападавший скрылся.

Калашов был объявлен в розыск. Он несколько раз менял места пребывания, выбросил мобильный телефон, однако правоохранители задержали преступника в подмосковной Балашихе.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих юношей 15 и 18 лет в Рыбинске (Ярославская область) за избиение пенсионера. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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