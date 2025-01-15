Законопроект о введении запрета на продажу вейпов в РФ рассмотрят в Госдуме
Депутаты Государственной Думы уже в марте рассмотрят законопроект, вводящий запрет на продажу на территории РФ вейпов, сообщает ТАСС.
Документ, разработанный парламентариями от КПРФ, предусматривает введение запрета на розничную продажу и жидкостей для вейпов.
Авторы проекта нормативного акта обосновывают необходимость его принятия стремительным ростом числа граждан, использующих такие устройства для курения, которые угрожают их жизни и здоровью.
«Устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей серьезно угрожают здоровью, вызывая зависимость, респираторные болезни, а также повышая риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также авторы документа приводят данные исследований, согласно которым потребители вейпов, в большинстве своем, затем склоняются к переходу на традиционный вариант табакокурения со всеми его негативными последствиями для здоровья.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство из-за популярности вейпов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru