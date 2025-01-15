Законопроект о введении запрета на продажу вейпов в РФ рассмотрят в Госдуме

Документ, разработанный парламентариями от КПРФ, предусматривает введение запрета на розничную продажу и жидкостей для вейпов.

Авторы проекта нормативного акта обосновывают необходимость его принятия стремительным ростом числа граждан, использующих такие устройства для курения, которые угрожают их жизни и здоровью.

«Устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей серьезно угрожают здоровью, вызывая зависимость, респираторные болезни, а также повышая риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы документа приводят данные исследований, согласно которым потребители вейпов, в большинстве своем, затем склоняются к переходу на традиционный вариант табакокурения со всеми его негативными последствиями для здоровья.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство из-за популярности вейпов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

