Жительница Бурятии незаконно ушла от уплаты штрафа, придумав ограбление

Жительница Бурятии обратилась в местный отдел полиции с заявлением об ограблении, чтобы избежать уплаты 300 рублей штрафа.

Суд признал ее виновной по статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК) и обязал выплатить сумму в 20 раз больше изначальной, сообщается на сайте местной прокуратуры.