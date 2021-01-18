Жительница Бурятии незаконно ушла от уплаты штрафа, придумав ограбление

Жительница Бурятии обратилась в местный отдел полиции с заявлением об ограблении, чтобы избежать уплаты 300 рублей штрафа.

Суд признал ее виновной по статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК) и обязал выплатить сумму в 20 раз больше изначальной, сообщается на сайте местной прокуратуры.

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Отмечается, что в августе женщина потеряла сотовый телефон, паспорт и другие документы. Штраф за уплату документа составил 300 рублей, но вместо оплаты она сообщила сотрудникам полиции, что ее ограбило неустановленное лицо. Суд установил, что заявление было заведомо ложным, теперь сумма штрафа достигла 6 тысяч рублей.



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