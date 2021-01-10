Юрист раскрыл случаи штрафа за выращивание картофеля
Выращивание картофеля из «нелегальных» семян на продажу подпадает в России под штрафные санкции. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин изданию «Прайм».
За подобное разведение картофеля нарушителя оштрафуют на 500 рублей.
«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — пояснил юрист.
Если человек решил вырастить корнеплод для собственных нужд и посева на своем участке, значит, он не совершает ничего противозаконного и на него не распространяются меры наказания, отмечают «Известия».
Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что в 2020 году мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырьё оказались самыми высокими за последние три года, сообщает ТАСС.
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