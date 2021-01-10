Юрист раскрыл случаи штрафа за выращивание картофеля

Выращивание картофеля из «нелегальных» семян на продажу подпадает в России под штрафные санкции. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин изданию «Прайм».

За подобное разведение картофеля нарушителя оштрафуют на 500 рублей.

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«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — пояснил юрист.

Если человек решил вырастить корнеплод для собственных нужд и посева на своем участке, значит, он не совершает ничего противозаконного и на него не распространяются меры наказания, отмечают «Известия».

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что в 2020 году мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырьё оказались самыми высокими за последние три года, сообщает ТАСС.

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ФОТО: pixabay.com
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