Юрист раскрыл случаи штрафа за выращивание картофеля

«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — пояснил юрист.

Если человек решил вырастить корнеплод для собственных нужд и посева на своем участке, значит, он не совершает ничего противозаконного и на него не распространяются меры наказания, отмечают «Известия».

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что в 2020 году мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырьё оказались самыми высокими за последние три года, сообщает ТАСС.

