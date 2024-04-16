«Шесть дней и ночей»: Жители Оренбурга рассказали, как сами построили дамбу

Они уточнили, что к этому моменту уровень воды в реке Урал поднялся до опасных отметок и стал угрожать безопасности жилищ и соцобъектов.

По их словам, дамбу круглосуточно возводили «600-700 человек с лопатами и в резиновых сапогах», которым помогала техника, в том числе наёмная. В итоге на возведение «сооружения» им потребовалось шесть дней и шесть ночей.

«Важную роль сыграли женщины. Мужчины работали, а женщины готовили, покупали, заказывали еду, грели чай и кофе, на месте всё разливали и раскладывали», - рассказал участник строительства Александр Ильин.

Также местные жители указали, что информация о том, что они якобы потратили на дамбу три млн рублей, не соответствует действительности. При этом точную сумму они назвать затруднились.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор 0заявил, что в Ишиме, Казанском и Ишимском районах региона объявлена срочная эвакуация населения, сообщает RT.

