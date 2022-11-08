Жители востока России смогут увидеть затмение Луны
8 ноября с 11:01 до 16:56 мск ожидается полное лунное затмение, сообщает ТАСС.
Его можно будет наблюдать из восточных регионов России. Астрономическое событие станет вторым по счету лунным затмением в 2022 году. Первое произошло 16 мая.
С 13:17 до 14:42 мск Луна пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок. Максимальная фаза затмения составит 1,36 и произойдет в 13:59 мск. Затмение будет видно в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии, а также на востоке России.
Жители Москвы не смогут наблюдать основную часть затмения, так как Луна будет находиться под горизонтом.
Ранее астролог Тамара Глоба заявила, что суперлуние или полное лунное затмение может сказаться на здоровье людей и повлиять на политические процессы.
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