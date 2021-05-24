Россиян предупредили о «смутном периоде» из-за суперлуния

Суперлуние или полное лунное затмение, которое будет наблюдаться 26 мая, может сказаться на здоровье людей и повлиять на политические процессы, заявила астролог Тамара Глоба.

«Луна влияет на все жидкости, включая мозговые, влияет на мозговые и эмоциональные процессы. Она оказывает значительное влияние на состояние организма, особенно если какие-то проблемы у вас внутри уже заложены. Затмение влияет на такие органы, как печень, система дыхания. Очень важно следить за состоянием здоровья», - сказала Глоба в эфире «Радио 1».

По ее словам, в этот день могут «начать рушиться» общественные системы.

«Это связано и с политикой, и с учебными заведениями. Это будет очень смутный период. Дело в том, что в это время обостряется эмоциональный фон, тем более, это затмение ещё и является суперлунием, а это не всегда совпадает», - пояснила астролог.

Как сообщалось, в 2021 году земляне увидят два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние,

Первое полное лунное затмение россияне смогут увидеть 26 мая. Оно совпадёт с суперлунием - явлением, когда совпадают полнолуние и наибольшее сближение Земли и её спутника, который кажется больше и ярче, чем обычно.

Наблюдать затмение смогут жители Дальнего Востока, а короткая полная фаза может быть видна только в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке, Чукотке и прилегающих территориях, отмечали в пресс-службе Московского планетария.

