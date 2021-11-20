Роскосмос показал снимки лунного затмения 19 ноября

Роскосмос опубликовал фото частного лунного затмения, прошедшего накануне. Для этого госкорпорация изменила ориентацию спутника «Аист-2Д», обычно направленного в сторону поверхности Земли.

На снимках можно рассмотреть несколько фаз затмения.

Частное затмение Луны, которое стало самым долгим за последние 500 лет, началось в пятницу в 9:03 мск и завершилось в 15:04. В России наблюдать за затмением могли лишь жители Дальнего Востока. Кроме того, явление в наибольшей фазе было видно в Забайкалье, а окончание затмения можно было наблюдать в центре, на востоке и на севере Сибири.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:ЗатмениеЛунаРоскосмос
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