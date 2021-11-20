Роскосмос показал снимки лунного затмения 19 ноября
Роскосмос опубликовал фото частного лунного затмения, прошедшего накануне. Для этого госкорпорация изменила ориентацию спутника «Аист-2Д», обычно направленного в сторону поверхности Земли.
Несколько фаз лунного затмения 19 ноября смог запечатлеть малый космический аппарат #Аист2Д, созданный в РКЦ «Прогресс».— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 20, 2021
🛰️ Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют. pic.twitter.com/7TgtCwHKnt
На снимках можно рассмотреть несколько фаз затмения.
Частное затмение Луны, которое стало самым долгим за последние 500 лет, началось в пятницу в 9:03 мск и завершилось в 15:04. В России наблюдать за затмением могли лишь жители Дальнего Востока. Кроме того, явление в наибольшей фазе было видно в Забайкалье, а окончание затмения можно было наблюдать в центре, на востоке и на севере Сибири.
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