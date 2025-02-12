Жители Воронежской области получили от 14 до 18 лет колонии за госизмену
Генеральная прокуратура сообщила о вынесении приговора троим жителям Воронежской области по делу о государственной измене. Одному из них назначили 18 лет колонии строгого режима, двум другим – 14 лет. Один из осужденных также признан виновным в призывах к экстремизму и незаконном приобретении боеприпасов.
По данным следствия, Александр Филимонов, Руслан Власов и Иван Игнатов в 2022 году наладили контакт с представителем одной из спецслужб Украины. Выполняя задания, они до мая 2023 года собирали и передавали сведения о российских военных.
Кроме того, осужденные передавали кураторам точные координаты железнодорожных мостов на территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, фотографировали важные объекты - военный аэродром, здания управлений ФСБ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце 2024 года суд по делу о госизмене вынес приговор 19-летнему студенту Воронежского лесотехнического университета. Его приговорили к 16 годам колонии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru