Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне

Обвиняемые по уголовному делу о государственной измене и попытке устроить диверсию в одной из воинских частей в Московской области намеревались заминировать автомобиль сотрудника Федеральной службы безопасности в Лобне. Для осуществления преступного замысла они следили за этим человеком.

Такие показания свидетель обвинения дал в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда. По информации этого человека, обвиняемый по фамилии Мельников действовал по указаниям куратора – представителя одной из украинских спецслужб. Общение происходило через Telegram.