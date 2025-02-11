Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне

Обвиняемые по уголовному делу о государственной измене и попытке устроить диверсию в одной из воинских частей в Московской области намеревались заминировать автомобиль сотрудника Федеральной службы безопасности в Лобне. Для осуществления преступного замысла они следили за этим человеком.

Такие показания свидетель обвинения дал в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда. По информации этого человека, обвиняемый по фамилии Мельников действовал по указаниям куратора – представителя одной из украинских спецслужб. Общение происходило через Telegram.

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Свидетель показал, что подсудимый хотел привлечь его к этой деятельности в начале 2023 года. Автомобиль сотрудника МВД планировалось заминировать конце ноября. Мельников также поведал, что уже принимал участие в поджоге релейного шкафа в Подмосковье, за что получил от украинских кураторов 60 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по делу проходят молодые люди - Юрий Михеева и двое братьев-близнецов – Матвей и Тимофей Мельниковы. По материалам следствия, они придерживались прорадикальных и фашистских взглядов. Они признали свою вину. Матвей Мельников проживал в Дмитрове, был студентом 4 курса МГТУ имени Н.Э. Баумана. Его брат Тимофей учился в Смоленске в медицинском институте. Михеев учился на 2 курсе в дмитровском техникуме.

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Стенин
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