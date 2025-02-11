Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне
Обвиняемые по уголовному делу о государственной измене и попытке устроить диверсию в одной из воинских частей в Московской области намеревались заминировать автомобиль сотрудника Федеральной службы безопасности в Лобне. Для осуществления преступного замысла они следили за этим человеком.
Такие показания свидетель обвинения дал в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда. По информации этого человека, обвиняемый по фамилии Мельников действовал по указаниям куратора – представителя одной из украинских спецслужб. Общение происходило через Telegram.
Свидетель показал, что подсудимый хотел привлечь его к этой деятельности в начале 2023 года. Автомобиль сотрудника МВД планировалось заминировать конце ноября. Мельников также поведал, что уже принимал участие в поджоге релейного шкафа в Подмосковье, за что получил от украинских кураторов 60 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по делу проходят молодые люди - Юрий Михеева и двое братьев-близнецов – Матвей и Тимофей Мельниковы. По материалам следствия, они придерживались прорадикальных и фашистских взглядов. Они признали свою вину. Матвей Мельников проживал в Дмитрове, был студентом 4 курса МГТУ имени Н.Э. Баумана. Его брат Тимофей учился в Смоленске в медицинском институте. Михеев учился на 2 курсе в дмитровском техникуме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в Москве
- Порошенко назвал критическим положение ВСУ на фронте
- Виталий Кличко: Российско-украинский конфликт завершится через два-три месяца
- ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии за связи с ОПГ
- В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год
- Алиев одобрил соглашение о грузоперевозках с Россией
- Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы
- Число прослушиваний «Not Like Us» Ламара выросло на 430% после «Супербоула»
- Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне
- Дзюба назвал принципиальное условие для продления контракта с «Акроном»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru