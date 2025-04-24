Жители Вологодской области стали ездить за спиртным в соседние регионы
Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области привели к тому, что население стало закупаться в соседних регионах. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
В публикации утверждается, объем продаж в субъекте упал почти на 30% по сравнению с прошлым мартом. Это почти в два раза больше среднего показателя по стране (-17,6%). В соседних Ленинградской и Архангельской областях падение оказалось ниже общероссийского уровня (-15,2 и -16,8% соответственно). Эксперты предположили, что это показатель того, что жители Вологодчины покупают алкоголь у соседей.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ограничил торговлю горячительными напитками в будние дни. Их можно купить в регионе только в период с 12 до 14 часов дня. Новые правила вступили в силу с 1 марта этого года.
Ранее винный эксперт Антон Обрезчиков сказал НСН, что любые меры по борьбе с алкоголизмом требуют соблюдения разумного баланса, а перегибы могут спровоцировать повышенный спрос.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru