Саратовские депутаты решили ограничить торговлю алкоголем
Областная дума Саратовской области приняла решение ужесточить закон о продаже алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.
Новый законопроект запретит торговлю во время проведения массовых мероприятий в общественных местах, а также за 2 часа до их начала и на один час после.
Уточняется, что депутаты запретили продажу в магазинах и барах, которые находятся в жилых комплексах, если вход в них со стороны двора. Также введен запрет на торговлю слабоалкогольными напитками на вынос и в розлив, если их продают в домах или пристройках к ним. Новые распоряжения будут действовать с 1 сентября этого года.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru