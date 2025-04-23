Саратовские депутаты решили ограничить торговлю алкоголем

Новый законопроект запретит торговлю во время проведения массовых мероприятий в общественных местах, а также за 2 часа до их начала и на один час после.



Уточняется, что депутаты запретили продажу в магазинах и барах, которые находятся в жилых комплексах, если вход в них со стороны двора. Также введен запрет на торговлю слабоалкогольными напитками на вынос и в розлив, если их продают в домах или пристройках к ним. Новые распоряжения будут действовать с 1 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа, напоминает НСН.

