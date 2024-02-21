Жители Волгограда выплатят 100 тысяч рублей за чихуаха, которую растерзал их пес

Инцидент произошёл в январе 2023 года. Маленькую чихуахуа, принадлежащую жительнице Волгограда, во время прогулки загрыз бойцовский пёс, находившийся на улице без намордника и поводка.

Хозяйка погибшей собаки заявила в суд о нарушении привил содержания домашних животных. В итоге судья встала на её сторону и обязала владельцев пса бойцовской породы выплатить пострадавшей 83 671 рубль в счёт возмещения ущерба, а также 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Отмечается, что пока решение суда не вступило в силу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время прогулки его покусала собака, ему пришлось обратиться в больницу, сообщает RT.

