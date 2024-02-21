Жители Волгограда выплатят 100 тысяч рублей за чихуаха, которую растерзал их пес
Ворошиловский районный суд Волгограда обязал владельцев собаки бойцовой породы выплатить компенсацию хозяйке чихуахуа, которую загрыз их питомец, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в январе 2023 года. Маленькую чихуахуа, принадлежащую жительнице Волгограда, во время прогулки загрыз бойцовский пёс, находившийся на улице без намордника и поводка.
Хозяйка погибшей собаки заявила в суд о нарушении привил содержания домашних животных. В итоге судья встала на её сторону и обязала владельцев пса бойцовской породы выплатить пострадавшей 83 671 рубль в счёт возмещения ущерба, а также 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Отмечается, что пока решение суда не вступило в силу.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время прогулки его покусала собака, ему пришлось обратиться в больницу, сообщает RT.
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- Жители Волгограда выплатят 100 тысяч рублей за чихуаха, которую растерзал их пес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru