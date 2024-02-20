Под Петербургом алабай загрыз свою хозяйку

Алабай загрыз свою хозяйку в Кировском районе Ленинградской области, говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы регионального СУ СК.

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Тело 66-летней женщины было обнаружено ночью на территории частного дома в поселке Назия. По предварительной информации, алабай самостоятельно выбрался из вольера и напал на женщину.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проверяются различные версии происшествия. Назначены экспертизы.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьСобаки

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