Под Петербургом алабай загрыз свою хозяйку
20 февраля 202413:18
Алабай загрыз свою хозяйку в Кировском районе Ленинградской области, говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы регионального СУ СК.
Тело 66-летней женщины было обнаружено ночью на территории частного дома в поселке Назия. По предварительной информации, алабай самостоятельно выбрался из вольера и напал на женщину.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проверяются различные версии происшествия. Назначены экспертизы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru