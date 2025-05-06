Турция и США намерены сотрудничать по мирному урегулированию на Украине

Турция и США по итогам переговоров лидеров двух стран договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

Телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским лидером Дональдом Трампом состоялся накануне и охватывал широкий круг тем, включая украинский конфликт.

Трамп заявил об идущих переговорах с Путиным

Как уточнили в администрации, стороны выразили готовность к взаимодействию в урегулировании региональных кризисов, в том числе на Украине.

Эрдоган, по данным собеседника агентства, подчеркнул важность мирного разрешения конфликта между двумя «близкими и важными соседями» Турции и отметил, что такой подход не должен оставлять проигравших сторон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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