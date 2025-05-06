Турция и США намерены сотрудничать по мирному урегулированию на Украине

Турция и США по итогам переговоров лидеров двух стран договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

Телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским лидером Дональдом Трампом состоялся накануне и охватывал широкий круг тем, включая украинский конфликт.