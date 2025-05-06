Лукашенко пообещал молниеносный ответ на агрессию против Белоруссии
Белоруссия без колебаний ответит на любые агрессивные действия против себя. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На торжественном собрании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне он указал, что Минск не желает войны, однако «если хоть один сапог ступит через белорусскую границу», то ответ быдет молниеносным.
«Нам есть чем нанести невосполнимый неприемлемый урон любому потенциальному агрессору», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Вооружённые силы Белоруссии способны ответить на любые вызовы времени, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru