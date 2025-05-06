Собянин заявил об отражении еще одной атаки БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это сообщение Собянина появилось в 18:42. Предыдущую информацию об уничтожении двух БПЛА мэр обнародовал в 17:38. Позднее Минобороны РФ подтвердило эти данные.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жители Ногинска сняли видео обломков, предположительно, сбитого дрона. В ночь на 6 мая, по данным оборонного ведомства, над 11 регионами средства ПВО сбили 105 дронов.

