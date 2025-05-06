Собянин заявил об отражении еще одной атаки БПЛА

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки ещё одного беспилотного летательного аппарата. По данным градоначальника, дрон также летел на Москву.

Появилось видео предположительного сбитого дрона в Ногинске

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это сообщение Собянина появилось в 18:42. Предыдущую информацию об уничтожении двух БПЛА мэр обнародовал в 17:38. Позднее Минобороны РФ подтвердило эти данные.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жители Ногинска сняли видео обломков, предположительно, сбитого дрона. В ночь на 6 мая, по данным оборонного ведомства, над 11 регионами средства ПВО сбили 105 дронов.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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