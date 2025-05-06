Собянин заявил об отражении еще одной атаки БПЛА
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки ещё одного беспилотного летательного аппарата. По данным градоначальника, дрон также летел на Москву.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это сообщение Собянина появилось в 18:42. Предыдущую информацию об уничтожении двух БПЛА мэр обнародовал в 17:38. Позднее Минобороны РФ подтвердило эти данные.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жители Ногинска сняли видео обломков, предположительно, сбитого дрона. В ночь на 6 мая, по данным оборонного ведомства, над 11 регионами средства ПВО сбили 105 дронов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области при атаке дрона погибла женщина
- Трамп пообещал перестать бомбардировать йеменских хуситов в ответ на их капитуляцию
- СМИ: Новые санкции ЕС могут затронуть экспорт химикатов и станочных деталей в РФ
- Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный пикап ВСУ в Сумской области
- Турция и США намерены сотрудничать по мирному урегулированию на Украине
- Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово
- Польша разрешила пролет спецборта Фицо на парад Победы в Москве
- Венгрия выступила против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа
- МОК отказал в аккредитации российским СМИ на Игры 2026 года
- Собянин заявил об отражении еще одной атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru