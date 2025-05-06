Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный пикап ВСУ в Сумской области

Отмечается, что автомобиль был обнаружен в одном из населенных пунктов региона. Пикап был атакован дроном-камикадзе после получения разведданных.

Ранее спецназ Росгвардии ликвидировал в Харьковской области позицию миномета ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

