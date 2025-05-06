Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный пикап ВСУ в Сумской области
6 мая 202519:25
Спецназ Росгвардии ликвидировал в Сумской области пикап ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в своем Telegram-канале.
Отмечается, что автомобиль был обнаружен в одном из населенных пунктов региона. Пикап был атакован дроном-камикадзе после получения разведданных.
Ранее спецназ Росгвардии ликвидировал в Харьковской области позицию миномета ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru