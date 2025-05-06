Польша разрешила пролет спецборта Фицо на парад Победы в Москве

Вместе с тем в посольстве отметили, что Варшава негативно относится к посещению Фицо парада на Красной площади в Москве.

Ранее Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за его намерения посетить Россию в связи с празднованием 80-летия Победы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

