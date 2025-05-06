Польша разрешила пролет спецборта Фицо на парад Победы в Москве

Польша разрешила спецборту главы словацкого правительства Роберта Фицо перелет через свою территорию, который будет присутствовать на торжествах в честь 80-летия Победы в ВОВ в Москве 9 мая. Об этом сообщило посольство Польши в Словакии.

Фицо подтвердил участие в параде 9 Мая в Москве вопреки позиции ЕС

Вместе с тем в посольстве отметили, что Варшава негативно относится к посещению Фицо парада на Красной площади в Москве.

Ранее Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за его намерения посетить Россию в связи с празднованием 80-летия Победы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Парад ПобедыДень ПобедыПолитикаПольшаСловакия

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